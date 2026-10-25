Il commento di Sandro Sabatini sul contatto tra Marcus Thuram e Viery
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Sandro Sabatini, sul proprio canale YouTube, ha commentato il rigore richiesto dall'Inter per un presunto fallo di Viery su Thuram. Le sue parole:
Dò ragione all'arbitro. I social si erano già infiammati. Anche stavolta, come con Darmian, è uguale. Dò una spiegazione, se non è quella giusta poi ognuno si tenga la propria opinione: secondo me Thuram corre e nella corsa va ad impattare sulla gamba di Viery. So di essere in assoluta minoranza, ma è questa la ragione per la quale l'arbitro non ha dato rigore a Thuram.
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