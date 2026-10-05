Sandro Sabatini durante il Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sulla Fiorentina:

"Fagioli ha classe, ed un centrocampista deve saper tenere il pallone, anche se lui lo fa un po' troppo ogni tanto. Per me è una bella riscoperta, e questo ragazzo se la meritava anche. Contro la Turchia ha fatto una gran partita, con la Francia è durato un po' meno, a differenza di altri. Mancini come allenatore è una garanzia, anche se bisogna scindere il personaggio dall'allenatore. Ha vinto ovunque, Lazio, Inter, Fiorentina, Manchester City. Andare in Arabia è stata una bishcerata, ma come allenatore c'è. Con lui l'Italia ha fatto il record di 35 partite di fila senza perdere"