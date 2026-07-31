Moreno Roggi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. La sua opinione sulle scelte di mercato viola:

"Mastantuono sarebbe un grande acquisto, è una bella mezzapunta. Thorstvedt potrebbe completare bene il nostro centrocampo, insieme ad Atta e Oulai. Pellegrino è un centravanti alla vecchia maniera, fisico e di stazza. Forse il Parma potrebbe volere Piccoli, in caso di cessione di Pellegrino. La squadra mi piace, e la nostra garanzia è Paratici, un uomo di grandissimo livello sulla parte sportiva. Non dobbiamo dimenticarci di Viery e Valdepenas. La rosa sembra lunga, con quasi due titolari per ruolo"

Il gioco: "Le squadre devono sempre avere la possibilità di variare in corsa. Se hai giocatori che giocano in più ruoli sei avvantaggiato, cambiando spesso modulo. Alcuni giocatori l'anno prossimo potrebbero tornare sui propri livelli, ci sono le annate storte. Per ora si stanno cambiando tanti pezzi. Uno come Gudmundsson potrebbe integrarsi bene con i giovani acquistati."