Psicologicamente è la cosa migliore che serve, adesso serve giocare più che andare in prima squadra a fare la panchina
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Andrea Ritorni, procuratore di Croci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sull'attaccante viola, impegnato al Mondiale Under 17:
Sono contento per lui che sta affrontando il Mondiale nel modo giusto. Ci sentiamo sempre, contro la Giamaica ha fatto bene. Sta rispondendo alla grande nonostante sia sotto età. Avere i piedi per terra è la base, guarda Kayode. Psicologicamente è la cosa migliore che serve, adesso serve giocare più che andare in prima squadra a fare la panchina. Il percorso che sta facendo è giusto.
Fiorentina
Il calcio giovanile della Fiorentina sta andando bene, alla base Angeloni e Niccolini hanno fatto un grande lavoro. Per la prima squadra c'è da ben sperare, devono trovare la quadra giusta e un po' di fortuna. Andreazzoli è un grande educatore, questi ragazzi lo devono ascoltare. Paratici ha fatto un'ottima scelta.
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