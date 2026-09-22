Ripa sul brasiliano della Fiorentina
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Roberto Ripa, ex giocatore viola, ha analizzato la situazione degli esterni della Fiorentina, sottolineando l’abbondanza di alternative a disposizione di Paolo Vanoli:
Sono arrivati tanti terzini e deve ancora rientrare Parisi. Secondo me è mancata la cessione di Dodô, che avrebbe dovuto lasciare Firenze, ma non si sono create le condizioni necessarie
Ripa ha poi commentato la scelta di schierare Viery contro il Napoli:
La sua presenza poteva starci, anche se le intenzioni iniziali non hanno trovato riscontro in ciò che si è visto sul terreno di gioco. Il brasiliano, però, può migliorare molto e affermarsi ad alti livelli
Infine, l’ex dirigente viola ha evidenziato le differenti caratteristiche di Valdepeñas:
È un giocatore più offensivo, ma in quella zona del campo le alternative sono numerose. Adesso Vanoli deve cominciare a individuare e scegliere i titolari
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