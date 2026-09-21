L'ex centrocampista Maurizio Restelli su Vanoli e Grosso

Redazione VN
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L'ex centrocampista, Maurizio Restelli, è intervenuto ai microfoni di Italia7 durante 30° minuto. Le sue parole:

Vanoli? C'erano aspetti positivi e negativi. A Firenze si aspettavano una rivoluzione, quindi il merito di Vanoli è stato offuscato. Il direttore sportivo pensava di dare la squadra in mano ad un allenatore giovane con traguardi importanti. Grosso si è dimostrato confuso. Averlo esonerato dopo tre partite vuol dire che la società è presenze.

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I giocatori avevano i crampi, vuol dire che hai lavorato troppo o troppo poco. Nella fatica c'è stata la forza mentale. Vanoli è riuscito a parlare di più con la squadra. Possiamo competere con tutte le squadre del campionato.
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