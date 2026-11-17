Reginaldo analizza il momento della Fiorentina: dagli errori iniziali con Vanoli e Grosso al valore dei top player, come Mastantuono e gli esterni.
Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas
L'ex viola Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Toscana Tv dicendo la sua sul momento della Fiorentina:
Dopo aver visto tutti i giocatori importanti arrivati, nessuno si aspettava che la Fiorentina potesse iniziare così male. La delusione è tanta, la qualità non manca, Mastantuono è arrivato dal Real Madrid. Tutti si aspettavano qualcosa in più da Grosso, ma la piazza viola non è semplice. L’errore iniziale è stato non confermare Vanoli dopo la scorsa stagione: aveva conquistato la salvezza e fatto benissimo dal momento del suo subentro, una volta trovati schemi e equilibrio; ha carattere e lo trasmette, mi piace e mi piacciono anche le sue idee di calcio. Vanoli aveva il gruppo dalla sua parte, avrebbe dovuto solamente cercare di inserire in campo i nuovi acquisti. Ancora nulla è compromesso, bisogna provare a conquistare punti e risalire la classifica
I prospetti
La Fiorentina ha quattro esterni davvero forti, che sanno giocare a calcio. Njie mi ha colpito e continua a farlo: è velocissimo, tecnico, sa stare in campo e potrà fare molto bene. Milan e Juventus non hanno gli esterni della Fiorentina, che deve puntare a fare davvero qualcosa in più, altrimenti questi calciatori rischiano di essere sprecati. Viery? Quando giochi in Brasile e vieni in Italia, per un difensore è difficile adattarsi agli schemi tattici, soprattutto nel primo anno… e si fa fatica.
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