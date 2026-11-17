L'ex viola Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Toscana Tv dicendo la sua sul momento della Fiorentina:

Dopo aver visto tutti i giocatori importanti arrivati, nessuno si aspettava che la Fiorentina potesse iniziare così male. La delusione è tanta, la qualità non manca, Mastantuono è arrivato dal Real Madrid. Tutti si aspettavano qualcosa in più da Grosso, ma la piazza viola non è semplice. L’errore iniziale è stato non confermare Vanoli dopo la scorsa stagione: aveva conquistato la salvezza e fatto benissimo dal momento del suo subentro, una volta trovati schemi e equilibrio; ha carattere e lo trasmette, mi piace e mi piacciono anche le sue idee di calcio. Vanoli aveva il gruppo dalla sua parte, avrebbe dovuto solamente cercare di inserire in campo i nuovi acquisti. Ancora nulla è compromesso, bisogna provare a conquistare punti e risalire la classifica