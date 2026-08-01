Prosegue il percorso della Fiorentina nella preseason 2026/27. Dopo la sconfitta contro il QPR e la vittoria contro il Watford, entrambe di misura per 2-3 e 1-0, la squadra di Grosso affronterà il Real Madrid al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, oggi, sabato 1 agosto alle ore 20:30. La Fiorentina ha appena preso dai blancos il terzino sinistro Victor Valdepenas, e tratta l'ala Franco Mastantuono in prestito. Dove vedere il match in tv e streaming:

Dove vedere Real Madrid-Fiorentina

Sabato 1 agosto, ore 18 Worthersee Stadion, Klagenfurt TV Dazn Streaming Dazn Telecronaca In attesa... Radio Radio Bruno

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