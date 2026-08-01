Real Madrid e Fiorentina si affronteranno a Klagenfurt oggi alle ore 18. Tutte le info su come seguire la sfida tra i blancos e i viola

Redazione VN
SESTO FIORENTINO VILLA DONATELLO VISITE MEDICHE DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA VICTOR VALDAPENAS

VIDEO VN - Valdepenas pronto per le visite. Le prime immagini in divisa viola

Prosegue il percorso della Fiorentina nella preseason 2026/27. Dopo la sconfitta contro il QPR e la vittoria contro il Watford, entrambe di misura per 2-3 e 1-0, la squadra di Grosso affronterà il Real Madrid al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, oggi, sabato 1 agosto alle ore 20:30. La Fiorentina ha appena preso dai blancos il terzino sinistro Victor Valdepenas, e tratta l'ala Franco Mastantuono in prestito. Dove vedere il match in tv e streaming:

Dove vedere Real Madrid-Fiorentina

Sabato 1 agosto, ore 18 Worthersee Stadion, Klagenfurt
TV Dazn
Streaming Dazn
Telecronaca In attesa...
Radio Radio Bruno
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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