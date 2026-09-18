Il difensore del Napoli ha parlato della stagione della sua squadra in vista della gara contro la Fiorentina
VIDEO - Vanoli sui rigoristi: "Loro lo sanno. Importante non essere egoisti"
Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina:
Due stagioni fa abbiamo vinto lo Scudetto. Sono dovuto andare via perché non c’era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l’ora di tornare e credo si noti. Bologna? Era una vittoria che necessitavamo. Avevamo bisogno di questa vittoria, non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutto il bisogno di vincere.
Allegri
Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Più abbiamo il pallone noi meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più.
Gli obiettivi
L’obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest’anno. Poi c’è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Come stanno Atta e Dragusin. Doppio play? Ecco cosa penso"
Radio e tv
Brovarone: "Con Paratici è tornata disciplina. In tanti ne hanno approfittato"
Conferenze stampa
Vanoli su Dodò: "Nessuno è fuori dal progetto, sono cambiate le gerarchie"
Radio e tv
Valcareggi: "Fagioli miglior centrocampista italiano. Vi spiego il 10 a Paratici"
Radio e tv
Bocci: "Vanoli deve capire una cosa. Mastantuono? Ho una speranza"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti