Il difensore del Napoli ha parlato della stagione della sua squadra in vista della gara contro la Fiorentina

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI PARTITA SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

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Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina:

Due stagioni fa abbiamo vinto lo Scudetto. Sono dovuto andare via perché non c’era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l’ora di tornare e credo si noti. Bologna? Era una vittoria che necessitavamo. Avevamo bisogno di questa vittoria, non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutto il bisogno di vincere.

Allegri

Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Più abbiamo il pallone noi meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più.
SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27

Gli obiettivi

L’obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest’anno. Poi c’è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla.

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