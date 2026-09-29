Riccardo Galli ha commentato la situazione relativa a Dodò
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Riccardo Galli, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport,
Dodò? Il suo recupero e ri-coinvolgimento è una cosa positiva. Più che delle diatribe del contratto, mi piace ricordare cosa ha fatto vedere nella sua esperienza alla Fiorentina. Può e deve dare ancora una mano. Vedo positivo che ritrovi il sorriso, poi nel futuro si vedrà.
Terzino sinistro
La Fiorentina è una squadra con tanti lavori in corso: Valdepenas ancora non ha fatto vedere quello che può essere, Viery si adatta e con il Napoli è andato in sofferenza. Volendo c'è l'adattamento di Ranieri. Sono situazioni in cui si chiede di aspettare calciatori giovani con potenzialità: Valdepenas può fare cose importanti.
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