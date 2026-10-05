In vista del match di campionato al rientro dalla sosta tra Genoa e Fiorentina, il grande doppio ex, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sul momento dei rossoblù guidati da Daniele De Rossi e sulle scelte che attendono mister Paolo Vanoli.

"Genoa in crisi profonda. De Rossi rischia la panchina"

L'analisi di Pruzzo sulla situazione della squadra ligure evidenzia le forti fragilità emerse nelle ultime uscite di campionato:

Il Genoa non è messo per niente bene, è in grande ed evidente difficoltà. La sosta di campionato non può certo aver cancellato d'incanto le lacune e i vuoti strutturali presenti nell'organico. Hanno avuto parecchi problemi in attacco ma soprattutto dietro: la difesa, che nelle previsioni doveva rappresentare il reparto più solido, ha subito davvero troppi gol in questo avvio di stagione. De Rossi sta lottando con tutte le forze per fare punti e salvare il salvabile, cercando quantomeno di non perdere contro la Fiorentina. A mio parere, però, se dovesse incappare in una sconfitta sabato contro i viola rischierebbe seriamente la panchina.

"Azzurri reattivi. L'Under 21 di Baldini è il futuro"

Spazio poi alle considerazioni sulle selezioni azzurre:

Sulla Nazionale maggiore ammetto che non mi aspettavo una reazione così immediata sul piano del gioco e del carattere. È stato bravo Roberto Mancini a suonare la carica: probabilmente la pesante scoppola rimediata contro il Belgio ha accelerato questo scossone benefico all'interno del gruppo. Allo stesso tempo, oggi guardo con grandissima attenzione e interesse l'Under 21 guidata da Baldini. Mi auguro possa fare un grande percorso, perché ci sono diversi ragazzi di talento pronti a fare il definitivo salto verso la Nazionale maggiore.

Il nodo Mastantuono: "I voli di oggi sono comodi, valutare ma non escludere"

In chiusura, un commento sulle condizioni fisiche del fantasista argentino in vista del match di Marassi:

Mastantuono sarà certamente un profilo da valutare con cura, considerando che rientra piuttosto tardi dal suo impegno con l'Argentina. Sarà Vanoli a capire nei dettagli se sia il caso di schierarlo dal primo minuto o farlo subentrare a gara in corso dalla panchina. Va detto però che i viaggi transoceanici di oggi non sono più quelli di una volta: sui voli attuali si riesce a riposare e dormire quasi come a casa. Non escluderei a prescindere una sua impiego dal 1' soltanto per la trasferta con la sua Nazionale.