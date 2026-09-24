Le parole dell'ex attaccante sui temi più caldi di casa viola, tra cui il tipo di esterno che è Mastantuono
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L'ex viola, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni, partendo dal centrocampo:
Fagioli ha 25 anni, non 17 o 18. Deve trovare la sua strada. Lui o Oulai? Serve fare una scelta. Vanoli deve dare un'identità, poi più avanti si vedrà. Atta a Udine giocava in un centrocampo a cinque, come Gudmundsson.
Sulla qualità
La Fiorentina è una squadra che può giocare anche con il 4-2-3-1. Serve vedere la mano dell'allenatore perché la rosa ha più qualità dell'anno scorso. Io sono come Montella, quelli buoni li faccio giocare tutti.
Sugli esterni
Io non amo il piede invertito. Vorrei sapere quanti cross può fare in un anno Mastantuono. È un attaccante che tira in porta. Io non amavo questi giocatori, ero un centravanti che voleva la palla. Le caratteristiche degli esterni a piede invertito vanno nel senso contrario alle qualità del centravanti, che l'anno scorso ha fatto gol quasi solo di testa.
Sulla difesa
Giocare a tre dietro? Io ero di quell'idea lì, avendo terzini che non difendono li puoi sfruttare dalla metà campo in su. Poi però sono arrivati giocatori offensivi. Credo che l'idea di giocare a cinque a centrocampo non sia fuori luogo.
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