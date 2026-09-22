"Mi sorprende sentirlo criticare, perché è un giocatore utile alla Fiorentina"

Redazione VN
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Il giornalista Alberto Polverosi, intervenuto a Lady Radio, ha difeso Cher Ndour dalle critiche ricevute dopo la partita contro il Napoli:

«Mi sorprende sentirlo criticare, perché è un giocatore utile alla Fiorentina. Non avrà disputato una grande gara, ma è stato uno dei pochi ad avere un rendimento regolare».

Secondo Polverosi, il centrocampista garantisce caratteristiche importanti alla squadra:

«Porta dinamismo, fisicità e forza. Non sarà un campione capace di trascinare i compagni, ma è un buon giocatore che offre sostegno ed equilibrio».

Ndour, tuttavia, avrebbe ancora alcuni aspetti sui quali migliorare:

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«Dovrebbe sfruttare di più e meglio il proprio fisico, magari mostrando anche maggiore cattiveria agonistica. Mi sembra sempre un po’ troppo bravo ragazzo».

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