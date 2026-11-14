Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Per risalire c'è bisogno di non sbagliare partite come quelle che aspettano la Fiorentina dopo la sosta. Se prima della sosta c'è stato un calendario ostico, adesso invece sulla carta è abbordabile. L'orizzonte di questa squadra, dopo questi nuovi impegni, potrebbe essere la mezza-classifica, dati gli ondeggiamenti e le incertezze mostrate dai viola".

Su Atta

Su Pellegrino e su Jimenez

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"Atta? Vediamo quando e come rientrerà. Prima dell'infortunio non ha incantato, sembra aver accusato il cambio di squadra. Vedremo cosa potrà dare a questa Fiorentina e, se salirà di livello, vedrà Vanoli come inserirlo, certo, a discapito a quel punto di altri, ad esempio Goncalves"."Pellegrino mi ha confermato quello che pensavo di lui: ha fiuto del gol, ha margini di miglioramento, è generoso e sa fare reparto. Mi piace molto. È chiaro che ancora non è un Kean, ma in prospettiva secondo me potrà essere ancor più importante. Secondo me, è stato un acquisto azzeccato. Mi ha sorpreso poi Jimenez a livello di incisività, anche se deve migliorare molto sotto il punto di vista caratteriale".