Il parere di Ernesto Poesio su alcuni singoli della Fiorentina
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Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina al termine della sosta per le nazionali:
Per Dragusin è stato fatto un investimento, devi cercare di farlo rendere al meglio. Ha bisogno di essere affiancato da un giocatore con caratteristiche che adesso mancano alla Fiorentina. Ci riempiamo di centrali, manca quello che dirige. Pongracic ha caratteristiche simili a Dragusin e alterna cose buone ad errori. Ranieri è più un terzino, Viery ancora non si è integrato al meglio.
Fagioli
Io farei giocare Oulai, per dinamicità mi sembra quello che riesce a dare un po' di più. Fagioli? Bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio. Tecnicamente è uno dei migliori della Fiorentina, ma c'è un aspetto di presenza in campo e temperamento. Ha dei passaggi a vuoto, a volte perde palloni sanguinosi in quella posizione. Adesso lo vedo meglio più avanti.
Atta
È u giocatore importante, alza il livello. Ma mi domando: se Vanoli ha intrapreso la strada del 4-2-3-1 dove lo metti? Se la gioca con Goncalves. Atta l'abbiamo visto come mezz'ala.
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