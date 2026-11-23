Il commento di Pessina nel post-partita di Monza-Fiorentina
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Matteo Pessina, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria del suo Monza sulla Fiorentina. Le sue parole, anche in conferenza stampa:
Quando si gioca e si vince si sta sempre bene. Sono contento e posso aiutare la squadra. Abbiamo un grande allenatore che ci fa giocare bene, abbiamo tanti giovani e mi trovo bene con la squadra. Il mister mi conosce bene, sa che apporto posso dare alla squadra. Credo si riveda in me, da giocatore alzava il livello. Ho lavorato per tornare dopo il mio problema fisico in estate, ora sto bene.
Assist per Varela
Non l'abbiamo provata, ma ha fatto un movimento da attaccante vero. Quando ho stoppato la palla mi indica dove servirgliela. Quella palla poteva entrare solo in quel modo. Varela è un gran giocatore e sta crescendo, ci può aiutare molto. Gli ho ceduto il rigore, quando hai l'attaccante in fiducia lo devi fare. Posso dare una mano da questo punto di vista, so che è la cosa giusta e sono contento di aver avuto ragione.
Monza
Io sono nato e cresciuto qua. Mi è stata data la fascia, è un bel progetto per me e mi rende soddisfatto. Ho avuto la possibilità di andare in squadre blasonate che potevano giocare in Europa, ma mai dire mai. Adesso ci godiamo la vittoria. Possiamo migliorare ancora, io vedo altri margini anche se le prestazioni ci sono sempre state. Alla fine contano i risultati, e vincere così contro una squadra fortissima che ha giocatori incredibili dà fiducia.
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