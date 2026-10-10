"Non credo sia stato un problema di cambi o di chi ha giocato", dice il tecnico viola a proposito del portoghese

Redazione VN
GENOVA STADIO LUIGI FERRARIS SERIE A FIORENTINA VS GENOA

VIDEO - De Gea: "Il calcio non aspetta, lo so. Ma a questa squadra serve tempo"

L'ingresso di Pedro Gonçalves nei 10 minuti finali di Genoa-Fiorentina 2-1 è tema di discussione in casa viola: questa la risposta di Vanoli in merito a Dazn.

Non c’è un motivo in particolare, ho una rosa ampia, nel calcio ci sono 5 sostituzioni, l’entrata di Njie era anche per tenersi qualche cartuccia per andare a campo aperto, non credo sia stato un problema di cambi o di chi ha giocato.

Beto e Oulai

Non bisogna guardare i singoli. Per costruire una mentalità anche l'anno scorso c'è voluto tempo. Bisogna capire dagli errori ma questa squadra capisce anche in fretta. Quando abbiamo fatto i tre risultati positivi ho detto di non illudersi. Questo è un 'basso' d'approccio ma i ragazzi sono giovani e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Io devo essere bravo a trasmettergli la mentalità. Oggi non abbiamo capito cos'era il Genoa e Genova.
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