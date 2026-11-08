Sorriso e piedi ben saldi a terra per Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino della Fiorentina, autore del gol che ha sbloccato la supersfida contro la Juventus con un imperioso stacco di testa, ha commentato la prestazione dei viola e l'inevitabile accostamento con il mito di Gabriel Omar Batistuta ai microfoni di DAZN.

È bello essere un primatista sui gol di testa, ne avevamo parlato. L'esultanza alla Batistuta? Se ne parlava con Lezzerini: è stato grandioso, ma mi manca davvero tanto per poter essere come lui. C'è un abisso tra noi.

La crescita della squadra e la strada da percorrere

La partita ha dimostrato il nostro valore, ma dobbiamo essere consapevoli che manca ancora tantissimo a questo gruppo per crescere, trovare la quadra definitiva e arrivare al nostro vero top.

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Al di là della gioia personale e di una prestazione offensiva che ha esaltato il pubblico di casa, l'analisi dell'argentino si sposta sulle prospettive della squadra e sulla necessità di continuare a lavorare sodo per raggiungere il livello desiderato: