Mateo Pellegrino ha commentato la sconfitta dei suoi a Udine
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Mateo Pellegrino ha analizzato la sconfitta a Udine. Le sue parole nel post partita:
È mancato qualcosa, l’approccio è stato giusto ma nel primo tempo abbiamo sbagliato sul gol. Non siamo riusciti a ribaltarla. Possiamo fare meglio, serve più coraggio per entrare in area. Cagliari? Giocheremo in casa, proveremo a vincerla.
Il momento
È dura perché non siamo messi bene, la settimana di lavoro sarà difficile. Ma dobbiamo continuare a lavoro, è l’unico modo per uscire da questo momento che non vogliamo vivere. Ognuno deve guardare sé stesso, i tifosi non se lo meritano.
Sul ruolo
La mia posizione è stare lì al centro dell’attacco e provare ad aiutare i compagni ad uscire. Essere un punto di riferimento per la squadra. Non sono contento della partita che ho fatto. Se i tre difensori e il play vengono con me liberano spazi. Da lì possiamo creare più gioco, ma adesso la devo riguardare perché non voglio fare un’analisi sbagliata.
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