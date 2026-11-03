Nel corso del consueto appuntamento live sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio con il format Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il successo ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Sassuolo, evidenziando luci e ombre della prestazione della squadra di Paolo Vanoli in vista del big match contro la Juventus.

Nonostante i tre punti conquistati in Emilia, l'analisi del giornalista si concentra sui limiti strutturali mostrati dalla squadra:

Non mancano le note critiche sull'assetto collettivo e sulla fragilità difensiva che continua a tormentare i viola:

Anche a Reggio Emilia la squadra si è salvata grazie alle individualità e ha potuto sfruttare le enormi difficoltà di un avversario messo malissimo sul piano difensivo. Quello che continua a latitare è il gioco corale e una manovra collettiva fluida: basti pensare che, prima della prodezza di Pellegrino che ha sbloccato la situazione, nel primo tempo i viola non avevano mai calciato verso la porta avversaria. Dietro, inoltre, la squadra continua a concedere due gol a partita con troppa leggerezza.