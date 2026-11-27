Panariello a Radio Bruno: "La Fiorentina si salverà senza dubbi, se si è rialzato il mio Milan può farlo anche lei"
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
Giorgio Panariello ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua anche sulla Fiorentina:
La Fiorentina si salverà, ma figuriamoci. Se si è rialzato il mio Milan figuriamoi se non si può rialzare la Fiorentina. Non so se a gennaio arriverà qualcuno, qualcosa servirà, soprattutto in difesa.
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