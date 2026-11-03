Il successo contro il Sassuolo ha restituito entusiasmo e fiducia all'ambiente viola. Tra chi vede segnali incoraggianti nella prestazione della squadra di Vanoli c'è anche Alessandro Paci, comico e grande tifoso della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. L'attore ha promosso il cambiamento mostrato dalla squadra nelle ultime uscite, soffermandosi anche su alcune individualità e lanciando un pronostico decisamente ottimistico in vista della sfida contro la Juventus.

Mastantuono-Pellegrino

Già nella partita contro l'Atalanta avevo notato qualcosa di diverso, soprattutto una maggiore voglia da parte dei giocatori di cambiare marcia. Adesso mi sbilancio, dirò una cosa e probabilmente in molti si toccheranno: Mastantuono e Pellegrino formano una coppia fortissima, sono convinto che potranno trascinare la Fiorentina in alto.

La risalita viola

Quando una squadra ritrova entusiasmo e diversi ragazzi attraversano un buon momento di forma, può succedere di tutto. Sono soprattutto i singoli a beneficiare di questa ritrovata fiducia e a esprimersi al meglio. Mi aspetto molto da questa squadra. Del resto, cosa dovrebbe fare ancora il presidente? Negli ultimi tempi seguire la Fiorentina è stato davvero difficile. Bisogna tornare a vivere tutto con un po' di sorriso

E adesso la Juve..

Devo fare un pronostico? Dico 3-1 per noi! Mi aspetto che vadano a segno gli argentini e anche il buon Fagioli. È una partita fondamentale per la Fiorentina, mentre dall'altra parte non credo che la sentano allo stesso modo. Alla fine, però, sono sempre tre punti: oggi considero la Juventus una squadra come le altre, soprattutto perché non sta attraversando il suo momento migliore. Mi tocco, ma sono convinto che la nostra risalita sia cominciata. Se riusciremo a qualificarci per l'Europa prometto che farò uno spogliarello in Piazza della Signoria. Come Sabrina Ferilli? Lei probabilmente è più brava, ma anche io ho le mie qualità (ride, ndr)