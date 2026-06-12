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Orsi sicuro: “De Gea si può sacrificare. Grosso lo avrei portato in nazionale”

De Gea
Il futuro di David De Gea sembra essere incerto a Firenze
Redazione VN

Nando Orsi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, le sue parole su De Gea:

"De Gea credo che sia un sacrificio che si possa fare. Potrebbe essere una cosa naturale cambiarlo dopo 2 anni. Ha fatto bene, ma se arrivasse un portiere di prospettiva non ci sarebbe da scandalizzarsi. Se la Fiorentina vuole portare Martinelli in alto ci sta metterlo dietro De Gea, anche se qualche rischio ci potrebbe essere."

Su Grosso: "Io uno tra lui, Palladino ed Italiano li avrei chiamati in nazionale. Se bisogna fare una rivoluzione va preso un giovane, un tecnico moderno. Grosso è sempre stato un allenatore offensivo, col 4-3-3. La Fiorentina ha fatto bene, poi è chiaro che Firenze non è una piazza facile. Per me è un tecnico che arriverà lontano"

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