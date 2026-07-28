La Fiorentina riapre i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, le due società in realtà non si erano mai perse di vista: nonostante le altre onerose operazioni già definite a centrocampo, i viola hanno continuato a lavorare sulla pista del norvegese per limare le distanze.

La volontà di Fabio Paratici è quella di portare a Firenze il centrocampista, motivo per cui nei prossimi giorni il ds proverà a spingere sull'acceleratore per chiudere l'operazione.

La chiave Brescianini

La richiesta del Sassuolo resta alta: servono almeno 15 milioni di euro. I neroverdi, tuttavia, sanno bene che il giocatore spinge per partire e si stanno convincendo ad accettare una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche. Il nome preferito dal Sassuolo è quello di Marco Brescianini, profilo che sarebbe perfetto per la Fiorentina, impegnata anche nella necessità di sfoltire la mediana.