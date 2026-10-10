La sconfitta per 2-1 patita dalla Fiorentina sul campo del Genoa continua a far discutere. L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Toscana TV per analizzare le criticità emerse a Marassi.

L'avvio di gara ha evidenziato una differenza netta sul piano del ritmo e dell'impatto fisico, con la Fiorentina incapace di reggere l'aggressività dei padroni di casa:

I primi trenta minuti sono stati sbagliati perché eravamo molli e ci hanno mangiato. Avevano un altro passo e un'intensità che non abbiamo messo perché ci hanno travolto, e questo non va bene. Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma sotto di due gol poi è dura riprenderla ed infatti non ce l'hai fatta. Non ho visto la cattiveria necessaria e critico Vanoli perché l'approccio giusto lo deve dare lui per primo. Il Genoa ti ha aggredito forte e dovevi essere più lucido, anche perché poi sono calati tanto fisicamente. Non siamo stati in grado di ribattere la loro grinta e ci hanno messo in difficoltà alla grande.