Massimo Orlando commenta la gara contro il Genoa in cui la Fiorentina ne è uscita sconfitta perdendo per 2-1
VIDEO - De Gea: "Il calcio non aspetta, lo so. Ma a questa squadra serve tempo"
La sconfitta per 2-1 patita dalla Fiorentina sul campo del Genoa continua a far discutere. L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Toscana TV per analizzare le criticità emerse a Marassi.
Un primo tempo travolgente e i limiti di approccio
L'avvio di gara ha evidenziato una differenza netta sul piano del ritmo e dell'impatto fisico, con la Fiorentina incapace di reggere l'aggressività dei padroni di casa:
I primi trenta minuti sono stati sbagliati perché eravamo molli e ci hanno mangiato. Avevano un altro passo e un'intensità che non abbiamo messo perché ci hanno travolto, e questo non va bene. Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma sotto di due gol poi è dura riprenderla ed infatti non ce l'hai fatta. Non ho visto la cattiveria necessaria e critico Vanoli perché l'approccio giusto lo deve dare lui per primo. Il Genoa ti ha aggredito forte e dovevi essere più lucido, anche perché poi sono calati tanto fisicamente. Non siamo stati in grado di ribattere la loro grinta e ci hanno messo in difficoltà alla grande.
I problemi in mediana e il lavoro nella sosta
L'analisi di Orlando si sposta poi sulla gestione della pausa per le nazionali e sulle difficoltà di intesa nel reparto di centrocampo:
Questi venti giorni non sono stati usati bene perché non puoi partire così. Poi l'allenatore ha corretto la situazione, ma non puoi commettere errori di impostazione della gara come questo. Il centrocampo non c'è stato e abbiamo avuto la conferma che Fagioli ed Oulai non sono in grado di coesistere in questo momento: infatti non si sono trovati, esattamente come era già successo nella sfida contro il Frosinone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA