Claudio Onofri, ex difensore e allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida del Ferraris tra Genoa e Fiorentina. L'ex rossoblù ha analizzato il momento delle due squadre, soffermandosi in particolare sul ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola e sulle qualità della rosa a sua disposizione. Inevitabile anche un passaggio su Albert Gudmundsson, protagonista di un rendimento al di sotto delle aspettative in maglia viola dopo l'esperienza vissuta proprio a Genova.

Il calcio è pieno di contraddizioni, e il ritorno di Vanoli ne è l'esempio. Vanoli ha delle idee molto moderne per poter portare la Fiorentina dove merita di essere e non ricadere in zone di classifica che mettono paura. La Fiorentina ha giocatori molto interessanti e un allenatore con tutte le capacità che servono. Il flop di Gudmundsson? A Genova faceva la differenza da solo e, per me, è ancora un giocatore di altissimo livello. Se fossi un dirigente lo prendere immediatamente.

Il Genoa

De Rossi è intelligente, in alcune situazioni deve migliorare e purtroppo il Genoa non sta facendo cose straordinarie. Non so nemmeno in che tipo di contesto si arriverà all'interno della società per attuare il 3-5-2 da lui richiesto. Per me può dare il suo contributo alla squadra, ma devono svegliarsi tutti. Il clima allo stadio? i tifosi del Genoa, un po' come tutti, ti danno una mano finché te la meriti. Giocare al Ferraris mette pressione a hi indossa la maglia del Genoa ma anche agli avversari; adesso serve dare una svolta