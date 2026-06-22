Marco Nosotti, noto giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Italia 7 durante 30° minuto. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Nosotti promuove Grosso: “Sa valorizzare i giocatori, chiede tanto alle punte”
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Nosotti promuove Grosso: “Sa valorizzare i giocatori, chiede tanto alle punte”
Il commento del giornalista Marco Nosotti sul neo allenatore viola Fabio Grosso
Filippi è uno dei migliori. È molto attento al particolare, alla tecnica, alla difesa della porta. Ha tanta esperienza ed empatia. Lavora molto sulla concentrazione. Ha conoscenza del nuovo ruolo del portiere, più alto. Paratici lo conosceva, ha fatto un grande acquisto.
Grosso—
Ha fatto le sue esperienze. La pressione a Sassuolo è diversa, non ci sono le aspettative di Firenze. Grosso è un ottimo allenatore, ha ambizioni salde, vuole crescere. A Sassuolo ha fatto delle cose incredibili per essere una neo promossa. Ha valorizzato bene il gruppo che aveva a disposizione. Bisognerà lavorare sugli esterni. Sa fare di necessità virtù, ma il suo gioco predilige gli esterni.
Kean—
Chiede di lavorare alle punte, di crearsi lo spazio. Kean sa fare tante cose, l'importante è che stia bene fisicamente e che si senta al centro di un progetto.
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