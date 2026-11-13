Leao, Kulusevski, dei modelli per Njie. Dal ritiro della Svezia l'esterno della Fiorentina si racconta

Niccolò Meoni
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Aliue Njie dopo un avvio di stagione da protagonista ha ricevuto la chiamata dalla Svezia. Una prima volta emozionante, come raccontato a Fotbollskanalen:

"È stato fantastico. È stato un sogno. Mi sento davvero ben accolto qui. I ragazzi mi hanno fatto sentire a mio agio. Non si vedono tutti i giorni giocatori così straordinari. Ero un po' un fan. Poter allenarmi e parlare con questi giocatori fantastici è una cosa enorme. Potter mi aveva chiamato prima, ma non l'avevo visto. Ero al telefono con i miei amici e ho guardato la diretta su Fotbollskanalen. È così che l'ho scoperto. Dopo mi ha chiamato e abbiamo parlato"

FIORENTINA VS JUVENTUS

I suoi modelli: "Ho sempre apprezzato Dejan (Kulusevski). Perché ha seguito quasi gli stessi passi che ho fatto io. È andato in Italia e ha giocato nella Juventus, quindi ha vissuto nella stessa città in cui ho vissuto io. Probabilmente è soprattutto da lui che cercherò di imparare molto ora che sono qui. In Italia dicono che ho lo stesso stile di gioco di Rafael Leao. Per la mia altezza e per come mi muovo con la palla. Penso solo che sia divertente. Dovrei esserne orgoglioso. Perché ha fatto bene in Italia e ha vinto lo Scudetto. Ma poi voglio essere me stesso, un giocatore a modo mio. Voglio sempre esserlo"

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