Intervistato durante il Pentasport di Radio Bruno, Cher Ndour ha parlato del suo percorso, dell’esordio in Nazionale e della sua avventura con la Fiorentina:

“Il primo a farmi gli auguri è stato Lezzerini, è quasi come un papà per me nello spogliatoio. L’esordio in Nazionale è stata un’emozione enorme, la realizzazione di un sogno. Ho iniziato dall’Under 15 e ho fatto tutta la trafila. Per me è un onore aver debuttato insieme ai miei compagni dell’Under 21.

Sappiamo tutti quanto sia importante per Firenze la partita contro la Juventus e, se potevamo regalare una soddisfazione ai tifosi dopo la difficile stagione, quella era la gara giusta.

Parlare tante lingue mi aiuta molto. Posso comunicare con Oulai in francese e con Viery in portoghese. Le esperienze vissute da giovane all’estero mi hanno fatto crescere e mi hanno formato sotto tanti aspetti. Giocare in contesti diversi mi ha permesso di apprendere cose nuove, imparare lingue differenti e conoscere stili di gioco diversi. Tutto questo mi ha reso un calciatore più completo, anche se so di avere ancora tanti margini di crescita.

Luis Enrique mi è rimasto impresso perché è riuscito a trasformare il PSG in un vero gruppo, parlando a tutti i giocatori allo stesso modo, senza fare distinzioni. Qui, invece, il mister ci chiede di restare sempre concentrati: una partita dura 95 minuti e non puoi mai permetterti di staccare la testa.”