Gianfranco Monti ha parlato così a Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina e di Nicolò Fagioli:

Deve essere bravo lui in questo momento per uscirne fuori da questo momento di down. Se va in panchina è perché deve riposare e rimettere un po' a posto le idee. Anche perché Vanoli non gli ha mai lesinato alcun tipo di complimento. Se non hai la grinta e la cattiveria per riuscire a resistere in momenti come questo allora può essere un problema. Ma mi auguro per lui ch equesto non sia il suo caso.