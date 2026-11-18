Monti a Radio Bruno: "Fagioli ritrovi grinta per superare il momento no. La Fiorentina è sulla strada giusta fino a Natale."
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Gianfranco Monti ha parlato così a Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina e di Nicolò Fagioli:
Deve essere bravo lui in questo momento per uscirne fuori da questo momento di down. Se va in panchina è perché deve riposare e rimettere un po' a posto le idee. Anche perché Vanoli non gli ha mai lesinato alcun tipo di complimento. Se non hai la grinta e la cattiveria per riuscire a resistere in momenti come questo allora può essere un problema. Ma mi auguro per lui ch equesto non sia il suo caso.
Prossimi appuntamenti
Devi essere cosciente di quello che sei. Io credo che la Fiorentina sia entrata nel mood giusto. Le ultime partite sono state fatte bene, anche quelle perse con Inter e Como, per esempio. Bisogna continuare su questo filone. La Fiorentina ha tutte le possibilità di arrivare in una situazione molto più degna da qui a Natale. Spero che Genova sia servita da lezione.
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