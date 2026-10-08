Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha parlato delle aspettative per la Fiorentina dopo la sosta, soffermandosi sul rientro di Mastantuono e sulla profondità della rosa viola.
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Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il conduttore televisivo e tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato delle sue aspettative sulla Fiorentina dopo la pausa nazionali:
Sono curioso di vedere la squadra dopo la pausa, hai potuto fare un lavoro più importante, hai avuto l’opportunità di recuperare alcuni giocatori come Atta e Goncalves, penso che possiamo fare molto bene nelle prossime 5-6 partite, che sono tostissime. Però avere delle partite così ti dà la voglia e la carica di tornare in campo, puoi anche perdere, però ti dà uno stimolo in più.
La situazione Mastantuono:
È un ragazzo di 19 anni, il recupero è più veloce, viene da una serie di partite giocate con la nazionale, penso sia carico. Fossi in lui, sinceramente, non vedrei l’ora di rientrare nella mia città, che ormai si è innamorata di Franco. Sono sicuro che si metterà a disposizione di Vanoli, mi piacerebbe vederlo in campo dal primo minuto, poi, se dovesse battere la fiacca, si può sostituire. Non sarà al 100%, ma farei di tutto per averlo in campo.
Un calcio cambiato
Quando vedevo Chiarugi, Merlo… e tutti i vari scudettati, avevano solamente 2 preparatori e un dottore, era un bel casino. Adesso invece la Fiorentina ne ha molti di più. È cambiato il calcio, ma è cambiato anche quello che gira intorno alla squadra in campo.
La profondità della squadra
La squadra sta crescendo, se non hai Mastantuono hai Gnonto, che a me piace, ma hai anche Pedro Goncalves. Adesso, con 5 cambi, puoi veramente cambiare la partita, anche a sinistra hai due grandi possibilità come Viery e Valdepenas.
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