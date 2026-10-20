Il pensiero di Gianfranco Monti sulla Fiorentina e le critiche a De Gea
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Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Io sento veramente tantissimo pessimismo, e ci può stare vista la classifica, ma secondo me la partita con il Como, che è stata una partita strana, la Fiorentina l'ha giocata bene. Poi si entra nei dettagli e si vede i difetti, perché uno che prende tre pere in quella maniera dei difetti li ha per forza. Non puoi sbagliare tutte quelle palle gol: almeno due devi buttarle dentro, in tutti i modi. Con il Como hai giocato bene, abbiamo tenuto testa, ma loro sono più squadra e il risultato ne è stato il chiaro esempio.
Sulla squadra
Ma anche queste critiche su De Gea... con il Como ha fatto quattro super parate. La cappella può capitare al portiere. Ora sono tutti contro De Gea. L'anno scorso 5/6 punti li ha portato lui. Quindi calmi, tranquilli. Non è una squadra che può vincere lo Scudetto, ma fin dall'inizio ho sempre detto che può arrivare ottava, nona o decima. Mastantuono è giovane, ha ancora tanto da imparare. Ben venga che impari qui da noi. Vanoli ad oggi lo escludo totalmente da questo momento della Fiorentina. La preparazione l'ha fatta tutta Grosso e c'è stato fino alla terza giornata. Quella scelta è stata un errore. Se volevamo fare un vero salto di qualità a Firenze sarebbe servito un allenatore più forte della squadra. Con Italiano fecero una grande scelta, ma ora serve pazienza. Io comunque ho ancora grande fiducia in Paratici e mi aspetto questa pesantezza, dimostrata con l'ultima multa.
Sulla partita in programma con l'Inter
A Milano non dobbiamo andare a difenderci. Servirà stare attenti, certo, ma se vai lì a difenderti ti prendono a pallate. Per me questa squadra, in questo momento, è ottima per il 3-5-2. È una squadra che ti dà molte soluzioni e quindi vanno messe in pratica.
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