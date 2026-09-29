Fagioli con l'Italia non ha giocato nel suo ruolo, ha fatto una partita di sacrificio

Redazione VN
Juventus FC v FC Internazionale - Serie A

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Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina:

Fagioli con l'Italia non ha giocato nel suo ruolo, ha fatto una partita di sacrificio. Ho capito che ci sarà la possibilità di vederlo insieme a Oulai: la qualità insieme ci può stare. Vanoli è riuscito a entrare nella testa dei calciatori. Kayode? È stato giudicato male da Palladino e dal ds, ma adesso non è più nostro. A questa squadra mancano due giocatori che aiutino i giovani: uno a centrocampo e uno in difesa.

Dodò

Vanoli si è un po' espresso su di lui, dicendo che non era una priorità. A febbraio può firmare con chi vuole, si trascina da troppo tempo. Mi dispiace perché è un calciatore importante. Quando entra in campo ci mette sempre impegno, al di là della prestazione.
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Atta

Questa sosta è importante per recuperarlo. Sarà una delle pedine importanti per il campionato, la Fiorentina ci punta tanto.

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