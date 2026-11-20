Minotti a Radio Bruno: "Fiorentina, manca un regista tattico alla Cataldi che dia equilibrio. Difesa e fase difensiva da rivedere".
Gonzalo su Astori: "Fa ancora male, nella foto del mio ultimo gol in viola lui c'è"
Lorenzo Minotti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell'attualità in casa Fiorentina:
Sono ancora convinto che manchi un centrocampista con certe caratteristiche. Uno che tiene i reparti compatti e compatte le due fasi. Non è semplice, questi profili sono cercati un po' da tutti. Ma non c'è mai un giocatore che legga prima le situazioni. Serve uno che sia di personalità ma anche tatticamente evoluto. Poi bisogna risistemare la difesa per quanto riguarda gli errori individuali. Nel complesso, la fase difensiva è interamente da rivedere. Uno alla Cataldi? Beh, lui quelle caratteristiche le aveva. Ha dato tantissimo quando era a Firenze. Quelli come lui li vedi poco, ma fanno girare e giocar bene la squadra. In queste ultime due stagioni, per esempio, all'Udinese ha fatto benissimo Karlstrom in quel ruomo. Sono giocatori fondamentali.
Talento
La squadra ha qualità. Lo dicono i numeri, la Fiorentina costruisce e crea. Ma bisogna rapportare tutto agli obiettivi. Serve anche personalità. Quel che mi stupisce è che questa squadra queste lacune le ha sempre avute. Magari a volte le ha tampinate con gli allenatori come Italiano.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Nazionali
Mondiale U17: Croci è uno spettacolo! Doppietta lampo all'esordio azzurro
News viola
Andreazzoli: "Croci cresca in silenzio. Il motto di Goretti è il mio manifesto"
News viola
Ferrari: "Un anno di mattoncini. Rocco voleva lo stadio e grandi traguardi"
Calciomercato
Dalla Spagna: "Nico Paz torna al Real". Porte chiuse a Madrid per Mastantuono?
News viola
Ranieri: "Classifica bugiarda, guardiamo in alto. Le finali? Vogliamo riprovarci"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti