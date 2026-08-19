"I cambiamenti che sono stati approvati dall'IFAB lo scorso marzo vanno nella direzione di limitare al massimo i tempi morti"
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Domenico Messina, direttore tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, ha spiegato a Radio Sportiva le novità arbitrali in vista del campionato di Serie A.
I cambiamenti che sono stati approvati dall'IFAB lo scorso marzo vanno nella direzione di aumentare il tempo effettivo e limitare al massimo i tempi morti e, soprattutto, le perdite di tempo volontarie, il gioco ostruzionistico. Oltre ovviamente ad alcuni cambiamenti nel protocollo Var che possono essere molto invasivi durante un incontro. Sulle rimesse laterali e sui calci di rinvio, il calciatore deve riprendere il gioco entro 5 secondi da quando ha la possibilità di poterlo fare. Ovviamente non deve perdere tempo nel recuperare il pallone, altrimenti il conteggio inizia prima. La differenza è che sulla rimessa laterale c'è l'inversione della rimessa laterale, quindi viene assegnata alla squadra avversaria. Sul calcio di rinvio verrà assegnato un calcio d'angolo. Se il calciatore infortunato richiede l'intervento del medico, dopo un breve intervento dovrà uscire e restare fuori almeno un minuto. Dico almeno perché poi potrà rientrare a gioco in svolgimento, ma previo il consenso dell'arbitro e se il suo rientro non è intralciante per il gioco.
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