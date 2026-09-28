Il match analyst sulla Fiorentina di Paolo Vanoli
Turchia-Italia, probabili formazioni: Fagioli titolare? Ci sono due ex viola
Il match analyst, Michele Tossani, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole sul tema doppio regista pensato da Paolo Vanoli:
Vanoli ha toccato le corde giuste dal punto di vista della motivazione, poi conosceva una parte della squadra. Sono cambiati gli atteggiamenti con cui affrontano le partite. Questa è una squadra che deve giocare attaccando, non si può difendere in blocco basso e ripartire, come voleva fare Grosso. Non ha qualità difensiva per difendere negli ultimi 30 metri.
Fagioli
L'anno scorso è stato uno dei pochi a salvarsi, faceva tre ruoli nella stessa partita: un giocatore imprescindibile, anche per la Nazionale. In questo momento è difficile una convivenza con Oulai, ma non impossibile. Potrebbero giocare insieme a patto che il terzo a centrocampo garantisca quantità. In questo momento non è fattibile vederlo con Oulai e Atta, uno è di troppo.
Nazionale
Mi ha stupito Romano al posto di Fagioli, a Mancini non manca il coraggio di lanciare i giovani. Ha fatto bene, ma adesso avrei puntato sull'esperienza di Fagioli. Romano poteva entrare con più calma nelle rotazioni.
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