Franco Mastantuono è rientrato a Firenze nella tarda serata di ieri e oggi ha regolarmente svolto l'allenamento con il resto della squadra. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, però, al momento resta Wilfried Gnonto il favorito per una maglia da titolare sulla destra nella sfida contro il Genoa.

Il fantasista argentino sarà osservato con particolare attenzione nella seduta di domani, quella che dovrebbe fornire indicazioni più definitive sulle scelte di Paolo Vanoli. Sarà infatti l'allenamento decisivo per capire se Mastantuono verrà provato nell'undici titolare.

Dall'altra parte, Gnonto si è allenato molto bene e continua a piacere al tecnico viola. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, c'è anche la volontà di premiare il lavoro svolto dall'attaccante, che al momento parte dunque davanti a Mastantuono nella corsa per una maglia dal primo minuto.