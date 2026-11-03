Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista di Sky Dario Massara ha analizzato la sfida tra Sassuolo e Fiorentina:

Non saprei se potrà essere una svolta per la Fiorentina, perché la vittoria non deve mettere da parte i problemi o far pensare che siano tutti risolti, perché ci sono tante cose che non vanno. Di sicuro è una bella iniezione di fiducia e un bel sospiro di sollievo, ci sono tante cose positive dentro la partita, al di là dei 3 punti, quindi diciamo che può essere una base su cui poter ripartire.

Goncalves e Oulai

L’ingresso di Goncalves è stato clamoroso, ma ricordiamoci che è entrato all’80’, con squadre molto stanche, quindi penso vada rivalutato. Ho chiesto e mi hanno detto che non ha ancora tantissimi minuti sulle gambe, quindi ci sta sfruttare le sue caratteristiche negli ultimi minuti di partita. Oulai ha bisogno di giocare, però bisogna prima sciogliere il dubbio di come vuole giocare la Fiorentina e di che tipo di giocatore ha bisogno in mezzo.

Fagioli

Penso che non si possa rinunciare a Fagioli, ma penso che in questo momento non possa giocare regista. Come visto ieri, aveva proprio paura di giocare, potrà farlo in momenti con maggiore serenità, perché in questo momento non lo vedo sereno, e lui solamente quando sta bene fuori dal campo riesce a essere determinante anche in campo.

Mastantuono e Njie

L'argentino può soltanto crescere, è vero che a volte è un po’ troppo egoista e un po’ troppo convinto di poter risolvere le partite da solo. Dà quasi la sensazione di passare il pallone solamente quando non ha alternative. Detto questo, è un giocatore con una tecnica spaventosa, stando nel campionato italiano può solamente crescere dal punto di vista tattico e migliorare le scelte e, onestamente, credo che non si possa prescindere dalle sue qualità. Su Njie lo sto seguendo da anni e ho visto il suo miglioramento, penso che sia un crack.

La sfida contro la Juve

La Fiorentina, per battere la Juventus, ha bisogno di coraggio, perché i bianconeri sono una squadra che prova a dominare la partita, prova ad avere il possesso cercando di schiacciare l’avversario, ma con la poca qualità del centrocampo raramente ci riesce. Se la Fiorentina avrà il coraggio di prendere in mano la partita, penso che possa fare una gran prestazione. E torniamo alla composizione del centrocampo: ci vuole gente di qualità, perché è una partita che si può giocare sul dominio nel possesso.