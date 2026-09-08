Il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha espresso un giudizio severo sulle ultime mosse della Fiorentina attraverso un intervento sul proprio canale YouTube. Al centro dell'analisi c'è la decisione di Fabio Paratici di sollevare dall'incarico Fabio Grosso dopo appena tre giornate di campionato, affidando la guida tecnica a Paolo Vanoli.

Marinozzi ha criticato la tempistica della scelta, definendo complessa la situazione in casa viola e attribuendo la responsabilità della decisione al dirigente:

Continua la difficoltà, è un incubo viola. Male, malissimo Paratici. Al di là del mercato, la scelta di esonerare Grosso dopo tre partite è una scelta sua. Era un progetto lungo che non può terminare dopo appena tre partite. Non è il mio allenatore preferito e io non lo avrei scelto, ma una volta scelto lo difendi almeno fino alla sosta. Poi magari è successo qualcosa.