Vanoli cerca la svolta per la sua Fiorentina. I viola affrontano il Monza questa sera
VIDEO - Paredes vince la Copa Sudamericana contro Vitor Hugo, poi sviene in diretta
La Fiorentina a Monza non può sbagliare, nella prima gara dopo la sosta. Andrea Marinozzi, sul proprio canale Youtube, analizza l'andamento viola:
"Per me la Fiorentina non lotterà per la retrocessione in questa stagione, la toglierei dalle candidate. Dopo la sosta la squadra può riprendere il proprio cammino, come visto contro la Juventus. Nonostante questo, reputo la Fiorentina una squadra ancora troppo fragile, soprattutto dal punto di vista difensivo. Mi aspetto che trovi la continuità giusta, ed i risultati"
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Spauracchio Varela, un gol a partita nel Monza: da dove viene e quanto vale oggi
Le nostre esclusive
Kouadio si è preso il Monza. Come sta andando il suo prestito in Brianza?
Social
FOTO - Ryanair ironizza, la Fiorentina risponde: "Non fate tardi pure stasera"
Probabili formazioni
Monza-Fiorentina, probabili formazioni: sì Ranieri, occasione per Gnonto
Altre news
Gasperini sbotta col tifoso dalla tribuna: "Vieni te qui al posto mio, basta!"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti