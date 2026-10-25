Marelli sul contatto Thuram-Viery
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Luca Marelli, ex arbitro ed esperto di episodi arbitrali per DAZN, ha analizzato il contatto Viery-Thuram. Ecco le sue parole:
Viery fa fallo su Thuram, quello è calcio di rigore. Non capisco perché Mariani non sia intervenuto. Stava fischiando rigore, poi ci ha ripensato. Qui non si tratta di metro arbitrale, perché questi sono errori che vanno corretti col VAR. Orsato ci deve spiegare molte cose.
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