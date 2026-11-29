Luca Marelli ha spiegato il motivo per cui è stato annullato il gol dell'Udinese
VIDEO VN - Vanoli va esonerato, ma guai a considerarlo l'unico colpevole
Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, ha spiegato l'annullamento del gol dell'Udinese. Le sue parole:
Sul tiro di Solet, deviato in porta da Ndour o dal portiere, c'è da valutare la posizione di Kabasele, ritenuta irregolare. La posizione di fuorigioco è sul tiro di Solet, ma non sembra toccare il pallone. La rete andava convalidata, la posizione di Kabasele è ininfluente. L'unico dubbio è se Kabasele tocca il pallone con la coscia.
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