Il commento di Mareggini sul lavoro di Vanoli, Grosso e De Gea

Redazione VN

Gianmatteo Mareggini ha commentato i temi caldi in casa Fiorentina. Le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:

Vanoli ha avuto il vantaggio di sapere come si fa l'allenatore a Firenze. Grosso è sempre stata una persona in gamba, la squadra non era in condizioni fisiche cattive. Il problema era dal punto di vista mentale. Un piccolo pregio va dato anche a lui.

La difesa

Spero si finisca di questi alti e bassi umorali. De Gea è valutato da tutti come un portiere di alta fascia ed è un pregio averlo a Firenze. Non si può stare lì con il fucile puntato ad ogni errore. Difesa? Le prime tre partite non sono giudicabili, vediamola da ora in poi.
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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