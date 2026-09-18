Gianmatteo Mareggini, intervenuto durante 30Minuto su Italia7, ha detto la sua sul momento viola:

"Il centenario è stato bellissimo, è stato come tornare a quel periodo. Facevamo le stesse battute, ma poi trovarsi in uno spogliatoio con Batistuta, Baggio, Mutu, Toni, ed il mio amico Toldo, sono nomi incredibili. Baggio... è stato incredibile, non so che dire. Una simpatia unica, eravamo diciottenni quando giocavamo insieme."

L'attualità: "La squara ha dimostrato di avere una buona condizione fisica, come si è visto con Vanoli. Con Grosso il problema era mentale, io mi aspettavo molto, non è entrato nel clima di Firenze. Vanoli ha il vantaggio di conoscere Firenze, ci ha giocato ed allenato. Quando è andato via non ha fatto polemica, e ora sa già cosa deve fare, con in mano una squadra migliore rispetto all'anno scorso. Vanoli costringe i giocatori a dare il massimo, mentre con Grosso si attendeva troppo l'avversario. Grosso era pieno di collaboratori, ma nessuno a quanto pare gli ha fatto capire cosa non andava"