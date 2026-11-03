Ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere viola Gianmatteo Mareggini ha commentato la vittoria contro il Sassuolo e il momento viola:

Chi vuole accontentarsi può guardare soltanto al risultato e considerare il bicchiere mezzo pieno, ma ci sono aspetti della prestazione che non possono essere ignorati. Contro un avversario diverso, la Fiorentina vista nel primo tempo avrebbe probabilmente incassato due o tre reti. Vanoli sostiene che la squadra stia esprimendo un buon calcio da diverse partite, pur senza riuscire a raccogliere quanto meriterebbe: personalmente, però, io una squadra che gioca bene non l’ho vista.

Fagioli, Ndour e il centrocampo

Con un centrocampo di questo tipo la Fiorentina fa fatica a reggere: Fagioli non sa difendere, mentre Ndour è lento come un cammello, forse anche di più e non riesce a recuperare palla. A mio avviso, loro due, per quello che stiamo vedendo ultimamente, avrebbero bisogno di rifiatare. Si finisce invece per schierare giocatori che non sono al massimo della condizione, lasciando in panchina elementi che potrebbero garantire maggiore qualità. Per quanto riguarda Oulai e Gonçalves, il punto non è chi scegliere ma capire chi, in questo momento, offre le migliori condizioni fisiche.

Le difficoltà in difesa

L’attuale sistema di gioco della squadra, finisce per mettere ulteriormente in risalto i suoi limiti. Anche in difesa ci sono diversi problemi: Joao Mario e Jimenez non danno particolari sicurezze e resta difficile comprendere la scelta di Dragusin in occasione del primo gol del Sassuolo.

Le responsabilità sulla prima rete

Il reparto arretrato sembra privo di un’organizzazione precisa e non mantiene una linea alta che permetta al portiere di posizionarsi più avanti. Non intendo prendere le difese di De Gea, ma la dinamica dell’azione è abbastanza evidente: attribuirei il 50% della responsabilità a Fagioli, il 30% a Dragusin e il restante 20% al portiere.

Su Pellegrino e Mastantuono

Per quanto riguarda Pellegrino e Mastantuono, sono convinto che entrambi riusciranno a raggiungere la doppia cifra.