Mareggini su De Gea: «Ha grande reattività, non ne farei un caso di età. Il gol di domenica è un suo errore, ma la squadra subisce troppo»
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Gianmatteo Mareggini ha parlato così a Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina:
De Gea è ancora molto reattivo, e per questo non mi preoccupo dell'età. Vi ricordate, per esempio, Buffon? FIno a 38-39 anni un portiere sta benissimo. Fisicamente ha grandi qualità, poi ha anche alcuni difetti, ma li ha sempre avuti. Oggi è dura trovare un portiere che esca con sicurezza. Un po' anche per il calcio che si gioca oggi. Il primo anno forse ci aveva abituato troppo bene e ora sta forse avendo una flessione. Potrebbe anche essere una questione mentale. Io l'ho analizzato domenica. Il terzo gol è colpa sua, certo. Ma mi pare ci si sia dimenticati dei 2-3 interventi del primo tempo. Bisogna riconoscere che c'è qualcosa che non va nella squadra se si concedono 7-8 occasioni. Vanoli ha detto che sta cercando un equilibrio, ma quest'equilibrio va ricercato anche su come si schiera la squadra. Se ogni volta si rimescolano le carte, diventa difficile. Che sia un leader o meno? Credo sia più un leader silenzioso. Io credo che la Fiorentina dovesse cercare un giocatore carismatico in mezzo al campo. E il centrocampo è il reparto in cui ci sono le maggiori lacune. Manca assortimento e così è dura creare equilibrio. Con maggiore dinamismo nell'intercettare palloni, ne gioverebbe anche la difesa.
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