Crisi Juve: la società per ora conferma Spalletti ma non lo tutela. Se salta la panchina, il nome in pole per il post è Pioli.

Redazione VN
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La Repubblica in edicola questa mattina si concentra sulla situazione relativa alla Juve in piena crisi e alla posizione di Spalletti. Il quotidiano parla anche della possibile soluzione nel caso in cui dovesse saltare la panchina. E il nome designato per traghettare la Signora a fine stagione sarebbe quello dell'ex viola Pioli:

Affacciata su questo principio di smottamento, la società tiene una posizione di attesa. Si fida ancora di Spalletti e per il momento non lo mette in discussione né in alcun modo sotto tutela, anche se sulla Juve continua a volteggiare come uno spiritello dispettoso il fantasma di Conte, invocato a gran voce dal popolo ma non dalla dirigenza, che non lo ha mai preso in considerazione per una soluzione d'emergenza. Se ci fosse bisogno di un traghettatore si penserebbe piuttosto a Pioli
Pioli

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