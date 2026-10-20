Crisi Juve: la società per ora conferma Spalletti ma non lo tutela. Se salta la panchina, il nome in pole per il post è Pioli.
Focus VN - Franchi: costi e i prossimi passi dopo la dichiarazione di pubblico interesse
La Repubblica in edicola questa mattina si concentra sulla situazione relativa alla Juve in piena crisi e alla posizione di Spalletti. Il quotidiano parla anche della possibile soluzione nel caso in cui dovesse saltare la panchina. E il nome designato per traghettare la Signora a fine stagione sarebbe quello dell'ex viola Pioli:
Affacciata su questo principio di smottamento, la società tiene una posizione di attesa. Si fida ancora di Spalletti e per il momento non lo mette in discussione né in alcun modo sotto tutela, anche se sulla Juve continua a volteggiare come uno spiritello dispettoso il fantasma di Conte, invocato a gran voce dal popolo ma non dalla dirigenza, che non lo ha mai preso in considerazione per una soluzione d'emergenza. Se ci fosse bisogno di un traghettatore si penserebbe piuttosto a Pioli
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Basta, continuare così è troppo rischioso. Questa squadra è più fragile dell’anno scorso
V.I.P.
ViP 2026/27 – Rubino non si ferma più, show di Kouadio. Martinelli da applausi
Esclusive
C'era una pista: via De Gea, dentro Mandas. Cosa sappiamo e cosa poteva cambiare
Rassegna stampa
Nazione: "Fiorentina, oggi libero. Ranieri verso il recupero e Oulai non convince"
Rassegna stampa
Nazione: "De Gea criticato? La posizione della Fiorentina e dello spogliatoio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti