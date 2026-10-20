Focus VN - Franchi: costi e i prossimi passi dopo la dichiarazione di pubblico interesse

La Repubblica in edicola questa mattina si concentra sulla situazione relativa alla Juve in piena crisi e alla posizione di Spalletti. Il quotidiano parla anche della possibile soluzione nel caso in cui dovesse saltare la panchina. E il nome designato per traghettare la Signora a fine stagione sarebbe quello dell'ex viola Pioli:

Affacciata su questo principio di smottamento, la società tiene una posizione di attesa. Si fida ancora di Spalletti e per il momento non lo mette in discussione né in alcun modo sotto tutela, anche se sulla Juve continua a volteggiare come uno spiritello dispettoso il fantasma di Conte, invocato a gran voce dal popolo ma non dalla dirigenza, che non lo ha mai preso in considerazione per una soluzione d'emergenza. Se ci fosse bisogno di un traghettatore si penserebbe piuttosto a Pioli