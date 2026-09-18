Le parole di Gianmatteo Mareggini sul cambio allenatore

Redazione VN
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VIDEO - Vanoli sui rigoristi: "Loro lo sanno. Importante non essere egoisti"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Italia7 durante 30° minuto. Le sue parole sul momento della squadra viola:

La squadra ha dimostrato di avere una buona preparazione fisica perché con Vanoli hanno corso; era una questione di mentalità. Grosso non è riuscito a entrare nel loop di Firenze. Vanoli ha il vantaggio di averci giocato, conosce la piazza e sa quali tasti toccare. Vanoli stimola i giocatori a pressare alto, Grosso era attendista. Perché nessun collaboratore ha detto a Grosso di cambiare registro?

Napoli

Allegri ha fatto una grande carriera, parlano i numeri. Mi aspetto una partita giocata alla pari. La Fiorentina ha conquistato punti sulla scala dei valori, prima di Vanoli non avremmo avuto speranza. Il Napoli ha i suoi problemi e tante assenze.
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

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