Le parole di Gianmatteo Mareggini sul cambio allenatore
VIDEO - Vanoli sui rigoristi: "Loro lo sanno. Importante non essere egoisti"
Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Italia7 durante 30° minuto. Le sue parole sul momento della squadra viola:
La squadra ha dimostrato di avere una buona preparazione fisica perché con Vanoli hanno corso; era una questione di mentalità. Grosso non è riuscito a entrare nel loop di Firenze. Vanoli ha il vantaggio di averci giocato, conosce la piazza e sa quali tasti toccare. Vanoli stimola i giocatori a pressare alto, Grosso era attendista. Perché nessun collaboratore ha detto a Grosso di cambiare registro?
Napoli
Allegri ha fatto una grande carriera, parlano i numeri. Mi aspetto una partita giocata alla pari. La Fiorentina ha conquistato punti sulla scala dei valori, prima di Vanoli non avremmo avuto speranza. Il Napoli ha i suoi problemi e tante assenze.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Come stanno Atta e Dragusin. Doppio play? Ecco cosa penso"
Radio e tv
Brovarone: "Con Paratici è tornata disciplina. In tanti ne hanno approfittato"
Conferenze stampa
Vanoli su Dodò: "Nessuno è fuori dal progetto, sono cambiate le gerarchie"
Radio e tv
Valcareggi: "Fagioli miglior centrocampista italiano. Vi spiego il 10 a Paratici"
Radio e tv
Bocci: "Vanoli deve capire una cosa. Mastantuono? Ho una speranza"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti