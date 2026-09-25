Giampaolo Marchini ha parlato così a proposito di Fagioli e della Fiorentina a Radio Bruno:

Questa sosta serve a far entrare nei meccanismi i giocatori che ancora devono entrare appieno negli schemi tattici di Vanoli. Ma l'inizio difficile credo sia più dettato da una componente psicologica rispetto che a quella fisica. Fagioli? Studia per diventare punto fermo della Fiorentina e del suo spogliatoio. Lavora per trovarsi il proprio spazio anche in azzurro. Il suo è un percorso di crescita in una carriera che lo ha visto anche in difficoltà in alcuni momenti. Gli serve una stagione che convinca anche sé stesso. Spero che continui così.