Giampaolo Marchini è intervenuto nel corso di "A pranzo con il Pentasport", in onda su Radio Bruno. Il giornalista della Nazione ha parlato della sfida di stasera tra Lazio e Fiorentina:
l'opinione
Marchini: “Lazio, firmerei per il pari. Stallo Paratici? È il calcio moderno”
Giampaolo Marchini ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, in vista di Lazio-Fiorentina e sul mercato condotto da Paratici
È importantissima questa partita. Arriva dopo una vittoria sudata, presa all'ultimo tuffo. Adesso c'è bisogno di continuità, sia nelle prestazioni che nei risultati. Contro l'Udinese sembrava che la Fiorentina potesse svoltare, poi invece è arrivata la trasferta di Parma. Il presente viola è complicato, ma l'occasione per stasera è ghiotta. Uscire dall'Olimpico imbattuti sarebbe una vera e propria svolta. Un pareggio andrebbe bene, ci firmerei. Non mi fido delle squadre di Sarri. La Fiorentina dovrà sfruttare l'emergenza biancoceleste.
Il mercato e Paratici—
La situazione di Paratici è figlia del calcio moderno. Ci dobbiamo convivere senza essere scandalizzati da tutto ciò. Le operazioni di mercato attuali nascono da idee condivise con Paratici, nonostante non sia arrivata l'ufficialità. L'acquisto di Solomon, in questo senso, è una certezza del lavoro dell'ex Juventus.
