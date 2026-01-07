Marchini: “Lazio, firmerei per il pari. Stallo Paratici? È il calcio moderno”

Giampaolo Marchini ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, in vista di Lazio-Fiorentina e sul mercato condotto da Paratici

Giampaolo Marchini è intervenuto nel corso di "A pranzo con il Pentasport", in onda su Radio Bruno. Il giornalista della Nazione ha parlato della sfida di stasera tra Lazio e Fiorentina: